Doi cetateni din Republica Moldova se foloseau de o falsa cetatenie romana pentru a munci in Germania

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit, ascunse asupra a doi barbati, patru carti de identitate false care urmau sa fie folosite in Germania.

In data de 13 februarie , in jurul orei 18.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-au prezentat pentru a intra in tara, ca pasageri intr-un autoturism ce se deplasa catre Germania, G.P. cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova, in varsta de 28 de ani si cetateanul din R. Moldova I.M., in varsta de 41 de ani.

