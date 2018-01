Oliver Ryffel are 40 de ani, a venit din provincia Alberta (Canada) şi s-a stabilit la Cluj-Napoca în 2013, iar în vara anului 2014, împreună cu un prieten, a deschis un restaurant în centrul oraşului. Localul are opt angajaţi şi a funcţionat până acum ca o mică afacere pe care asociaţii canadieni vor să o închidă peste câteva zile.

”Am venit prima dată în România în 2006, fiind curios cum arată o ţară est-europeană. Am fost la Sibiu şi Bucureşti, mi-a plăcut ţara foarte mult, am revenit, în 2009, la Cluj-Napoca,... citeste mai mult