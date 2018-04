Doi braileni care au condus bauti au refuzat recoltarea probelor biologice de sange

La data de 31 martie, in jurul orei 18:50, un barbat, in varsta de 46 de ani, din satul Gropeni, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 212, intre localitatile Gropeni si Tichilesti, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului intrand in santul de pamant de pe marginea drumului.

Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat ca acesta avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,92 mg/l. Soferul a refuzat sa fie condus la spital pentru recoltarea unor probe biologice de sange, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si... citeste mai mult

