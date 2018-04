Doi braileni au gasit doua portofele, in care se aflau si bani, si le-au predat politiei

In dimineata zilei de 07 aprilie, ora 09:45, la sediul Politiei Municipiului s-a prezentat un brailean, in varsta de 72 de ani, care le-a predat politistilor un portofel in care se aflau mai multe documente si suma de 2.000 de lei.

Acesta a gasit bunurile in ziua respectiva la intersectia strazilor Alexandru Vlahuta si Soseaua Ramnicu Sarat.

De asemenea, la ora 12:45, s-a prezentat si un tanar de 17 ani, din satul Perisoru, orasul Ianca, care le-a predat organelor de politie un portofel pe care l-a gasit, in aceeasi dimineata, pe strada Scolilor, din municipiu.

In interiorul acestuia se aflau mai multe documente, precum si suma de... citeste mai mult