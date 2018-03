Pentru desfasurarea activitatilor de picnic in afara zonelor special amenajate pentru activitati de picnic, conform Legii nr.54/2012, au fost depistate si sanctionate contraventional 2 persoane cu avertisment.

Asadar:

- C.R., in varsta de 54 ani, din Braila – cu avertisment – fiind depistat in timp ce efectua activitati de picnic (gratar) pe Aleea Cocorilor langa parcul de joaca pentru copii situat intre Blocurile E2 – E3.

- A.Al., in varsta de 27 ani, din Braila – cu avertisment – fiind depistata in timp ce efectua activitati de picnic (gratar) pe Aleea Cocorilor... citeste mai mult