Doi barbati au fost retinuti dupa ce au fost prinsi transportand aproximativ 20.000 de pachete cu tigari. Luni, in jurul orei 17.00, un echipaj de politie a oprit pentru control, pe raza orasului Gura Humorului, ansamblul auto format din autoutilitara si remorca, condus de un barbat de 49 de ani, din comuna Varfu Campului, judetul Botosani. In autovehicul se mai afla un pasager, un barbat de 36 de ani, din orasul Darabani, judetul Botosani.



In urma verificarilor efectuate la fata locului, in partea superioara a remorcii a fost descoperit un compartiment special amenajat in care se aflau mai multe baxuri cu... citeste mai mult

acum 44 min. in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Botosaneanul in