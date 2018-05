Doi biciclisti au fost atacati de o puma in statul Washington; unul dintre ei a decedat Un biciclist si-a pierdut viata, iar un altul a fost ranit, sambata, in statul Washington, in urma atacului unei pume. Animalul salbatic pe teritoriul careia cei doi patrunsesera cu bicicletele a fost in cele din urma impuscat de politisti, informeaza Reuters. Mai multe despre Washington, a murit, puma, america de nord, biciclisti, atacati Sursa foto: pixabay.com International citeste mai mult

