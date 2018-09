Baschetbalistii americani Darrell Bowie (25 de ani) si Joseph McClain (24 de ani), legitimati la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiati in noaptea de sambata spre duminica la o terasa din oras! Starea lui McClain este stabila, insa mult mai grava este situatia lui Darrel Bowie, care a fost adus in aceasta dupa-amiaza cu un elicopter SMURD la Bucuresti. Medicii se pregatesc sa-l opereze din nou, acesta avand plagi injunghiate la plamani si intestine.

Originar din Milwaukee, statul Wisconsin, Darrell Bowie are 25 de ani si a ajuns la Braila in 2017, dupa ce mai jucase la Northern Illinois, in SUA. Are 100 kg si

