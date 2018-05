Doi barbati din Lipova, retinuti dupa ce au fost prinsi de autoritati in timp ce plantau cannabis Doi barbati din Lipova, au fost prinsi in timp ce plantau cannabis de catre Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., acestia fiind retinuti pentru 24 de ore.

