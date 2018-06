Doi barbati au murit in urma unor accidente feroviare Doua accidente feroviare au avut loc in dimineata zilei de marti, in judetul Constanta. In ambele cazuri politia face investigatii cu privire la imprejurarile in care doi barbati si-au pierdut viata. Mai multe despre constanta, barbati, accident feroviar Social citeste mai mult

azi, 00:36 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in