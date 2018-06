Doi barbati au incercat sa fure un indicator rutier / Politistii i-au prins in flagrant

La data de 15 iunie, ora 00:20, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Viziru i-au surprins in flagrant pe doi barbati, in varsta de 30 si 43 de ani, ambii din satul Lanurile, care incercau sa sustraga un indicator rutier amplasat pe marginea DE 584.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere si tentativa de furt calificat.

