Doi antreprenori romani lanseaza ViziteazaDelta.ro

Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care incepe maine la Romexpo Bucuresti, prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro.

”Pana in prezent, am alocat acestui proiect din fonduri proprii circa 130.000 euro, iar in urmatorul an intentionam sa mai investim inca 70.000 euro, bani care vor proveni tot din fonduri proprii”, a declarat Dragos Catalinoiu Gociman, unul dintre initiatorii proiectului ViziteazaDelta.ro.

Platforma de booking ViziteazaDelta.ro este... citeste mai mult