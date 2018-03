O femeie din Italia s-a dus la spital după doi ani în care a avut dureri puternice în nas.

Doctorii au descoperit că pensionara avea în nas un șurub care îi fusese montat în maxilar în urmă cu mulți ani.

Șurubul de doi centimentri s-a deplasat de la locul inițial și a ajuns în nas.

Femeia a fost operată și și-a revenit complet în scurt timp.

Sursa: The New England Journal of Medicine

