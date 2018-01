Doi americani au castigat peste un miliard de dolari la loto, in interval de doua zile Doi barbati din America au castigat peste un miliard de dolari la loto Powerball. Anuntul a fost facut duminica de reprezentantii loteriei. Acestia au anuntat cel mai mare castig din istorie, intr-un weekend. Captura foto: Youtube International Suma de peste un miliard de dolari a fost castigata de un american din New Hampshire, care a primit 560 de milioane de dolari si de altul din Florida, care a obtinut peste 450 de milioane de dolari.

Biletul din New Hampshire, declarat castigator, a fost vandut intr-un oras cu doar 25.000 de locuitori, iar in... citeste mai mult

