Centrul de legătură NATO din Chişinău va fi închis după alegerile parlamentare din acest an în Republica Moldova, a afirmat preşedintele Igor Dodon într-un interviu acordat ieri postului de televiziune armatei ruse „Zvezda”, declarându-se convins că Partidul Socialiştilor, al cărui lider a fost până a deveni preşedinte, va câştiga scrutinul legislativ din acest an. „Încă în 2017, când am fost la Bruxelles, le-am spus să nu deschidă acest Centru de legătură NATO, deoarece noi vom veni la putere şi îl... citeste mai mult