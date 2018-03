Preşedintele moldovean Igor Dodon a publicat ieri, pe contul de Facebook, câteva fotografii cu panouri publicitare din oraşul Chişinău care afişează sloganul „Unionismul trece, patria rămâne. Moldova are viitor!”, sub semnătura lui Dodon, relatează site-ul deschide.md.

Administraţia prezidenţială de la Chişinău a precizat că panourile făcute la comanda lui Igor Dodon vor fi amplasate la nivel naţional. „În acest an este ceasul de vârf al unioniştilor. Aniversarea centenarului a răscolit în ei cele mai iraţionale şi întunecate emoţii şi pasiuni. Au devenit foarte perfizi şi agresivi şi, din păcate, multă... citeste mai mult