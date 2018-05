Documente false descoperite la controlul de frontierã

Sambãtã, 7 octombrie, in jurul orei 21.30, in PTF Albita s-a prezentat pentru a intra in tarã, conducand un autoturism marca Opel inmatriculat in Germania, cetãteanul moldovean Vladislav I., in varstã de 24 de ani, care era insotit de un alt cetãtean...

Monitorul de Vaslui, 10 Octombrie 2017