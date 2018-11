Daca ai vedea-o in afara apartamentului in care locuieste, ti s-ar parea ca tanara din imaginile alaturate este cat se poate de normala. Insa Jess, in varsta de 21 de ani, are o serie de obiceiuri care sunt extrem de ciudate si par a fi de neinteles....

Buna ziua Iasi, 26 Noiembrie 2016