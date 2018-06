Document exploziv al DNA care demonstrează ca SRI a cheltuit în secret sume faraonice pe interceptări. 540.000 euro filajul unei persoane pe șase luni. Cine a aprobat asemenea cheltuieli?

Oficial, SRI a pus în operare 248.711 de mandate în perioada 2005-2014, ceea ce înseamnă la o medie de 6 luni/persoană peste 134 miliarde euro.

Cu banii ăștia aveam toate autostrăzile și utilitățile națonale realizate, scrie luju.ro.

Oficial, in perioada 2005 – 2014 (perioada de glorie a Binomului SRI-DNA) Serviciul Roman de Informatii a pus in aplicare 248.711 de mandate pe siguranta nationala si la cererea marilor parchete (pe protocol).

In realitate, pe un singur... citeste mai mult