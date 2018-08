Parlamentul României dispune punerea sub acuzare pentru înaltă trădare a președintelui României, Klaus Iohannis, și constituirea unei comisii parlamentare de anchetă, arată un document obținut în exclusivitate de DCNews.

De ce este acuzat Klaus Iohannis

"Infractiunile pentru care se face Propunerea de punere sub acuzare a Presedintelui Klaus Werner Iohannis este art. 398 C. penal cu trimitere la art. 397 alin. 2) C. penal, in toate formele de savarsire - autorat, instigare si complicitate, precum si actele pregatitoare, dupa cum urmeaza: 1) sub forma actelor pregatitoare, acele actiuni sau inactiuni care, prin semnificatia lor, preced si fac posibile...