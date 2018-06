Laura Codruţa Kovesi, Procurorul-Şef din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi-a publicat declaraţia de avere, conform căreia aceasta are patru conturi curente şi un cont de economii deschise la BRD – Groupe Societe Generale.

Trei dintre conturile curente sunt deschise în 2016. Primul este în euro, iar valoarea sa este zero, al doilea şi al treilea sunt în lei iar valoarea lor este de 195 de lei, respectiv 10.926 de lei. Celălalt cont curent este deschis în anul 2017, iar valoarea sa este zero.

Contul de economii este deschis în