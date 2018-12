„Nu am discutat cu preşedintele Klaus Iohannis de la o întâlnire pe care am avut-o cu dânsul cred că în urmă cu vreo trei săptămâni. Alte discuţii cu dl preşedinte nu am avut nici în fapt, nici pe telefon. Nu am telefonul domniei sale, nu am discutat...

Adevarul, 5 Decembrie 2018