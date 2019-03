VERDICTUL MAGISTRATILOR

DECIZIE… Nora chirurgului sirian, de la Spitalul Husi, cea care îsi acuza socrii cã vor sã o îndepãrteze de propriul copil, a câstigat fetita, în instantã. Femeia, medic pediatru de profesie, i-a convis pe judecãtori cã un copil de numai un an si ceva are nevoie de mama lui. Asadar, fetita se va întoarce lângã mama sa iar între timp, se va efectua o expertizã care va stabili dacã înregistrarea pe care nora medicului o are, este una autenticã, iar bunicii chiar plãnuiau sã îsi rãpeascã nepoata!

Dupã ce, pe fond, instanta a stabilit cã micuta trebuie sã stea la tatãl ei, cãci are conditii mai bune de trai, familia bãrbatului fiind... citeste mai mult

