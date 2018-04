Medicul Ada Calciu a fost în moarte clinică și a povestit sâmbătă, la Antena 3, cum Dumnezeu a ajutat-o să trăiască. „Am avut un accident în anul 1992 și am murit. Am înviat apoi și după doi ani am ajuns la mânăstire, la credință. Am ieșit din acest accident foarte supărată pe Dumnezeu.

Eu mă duceam la biserică, dar când începea slujba plecam. Aveam credință superficială. Eram în microbuz, șoferul mergea încet, pe drum drept, ziua. Microbuzul s-a răsturnat, din cele noua persoane printre care și soțul meu, toți au pățit câteva ceva minor. Am fost singura din cei nouă care a murit. Am avut ficatul rupt, apoi și-au... citeste mai mult