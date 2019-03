Federal Reserve-Fed a decis să păstreze nivelul dobânzii de politică monetară şi să nu opereze majorări ale indicatorului în acest an.

Astfel, dobânda de referinţă a Fed a fost păstrată în intervalul cuprins între 2,25% şi 2,50%. În paralel, conform noilor prognoze economice publicate miercuri de Fed, PIB al SUA ar urma să avanseze cu 2,1%, în acest an, faţă de 2,3%, preconizat în decembrie 2018.

De asemenea, inflaţia ar urma să fie de 1,8%, în acest an, comparativ cu 1,9%.

Potrivit Fed, ritmul de creştere a activităţii economice a încetinit comparativ cu nivelul solid din trimestrul patru al anului 2018. Indicatorii recenţi arată o creştere mai lentă a cheltuielilor gospodăriilor şi... citeste mai mult