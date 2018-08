Dobanda de politica monetara ramane la 2,5% Astazi, a avut loc sedinta Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei pe tema politicii monetare.

Consiliul de administratie al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an.

Totodata, conducerea bancii centrale a stabilit mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitații de creditare la 3,50%. De... citeste mai mult