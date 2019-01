Real Madrid a debutat în 2019 cu o remiză pe terenul celor de la Villarreal. Galacticii au condus până în minutul 82, însă Santi Cazorla a reuşit dubla, iar trupa lui Santiago Solari a adunat doar un punct în restanţa etapei cu numărul 17, rundă care s-a disputat la finalul anului trecut.

"Am avut victoria în mâna noastră şi am vrut să închid meciul, dar adversarii au revenit şi au obţinut remiza. Au jucat foarte ofensiv, evoluau acasă şi aveau nevoie de puncte", a declarat Solari la finalul meciuui, care a mai adăugat:

"Accidentarea lui Gareth ne-a costat, deoarece am pierdut acea parte pentru contraatac, iar Gareth este un specialist în asta. Am văzut ce s-a...

