Tragedie evitata la milimetru ieri in fata Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) din Iasi • Desi nu pare o zona periculoasa pentru soferi, in acelasi loc, in iarna anului trecut, o studenta a fost ranita grav, iar mai apoi a decedat • Doar o minune a facut ca ieri sa nu se repete tragedia • In zona au loc frecvent accidente

https://www.bzi.ro/cumplit-doar-un-pas-a-fost-pana-la-tragedie-in-locul-unde-o-studenta-a-fost-ucisa-moartea-a-trecut-iar-pe-patru-roti-foto-video-648735

citeste mai mult