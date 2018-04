Cu toate că echipa care va câştiga Cupa României în acest an are un loc asigurat la startul ediţiei 2017-2018 în Liga Europa, FC Hermannstadt şi Gaz Metan Mediaş, două dintre cele patru echipe calificate în careul de aşi al Cupei României, nu şi-au depus dosarul pentru obţinerea licenţei care să le permit participarea în această competiţie europeană. Cele două grupări ardelene, care se vor duela astăzi, de la ora 17:00, în semifinalele Cupei României, vor juca doar pentru palmares pe plan intern nu şi pentru participare în Europa.

