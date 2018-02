Consiliul Local Vaslui a alocat 100.000 lei pentru finantarea proiectelor culturale. Decizia a fost luat la propunerea consilierului PSD Ionel Bordeianu, care a solicitat ca, din suma de 2,5 milioane de lei alocat pentru activittile sportive prin programul anual al finantrilor nerambursabile, 100.000 lei s fie destinat proiectelor culturale. Liberalii au fost de acord cu acest amendament, care a fost votat în unanimitate.

