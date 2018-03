Doar 600 de participanți la Zilele maghiarilor de pretutindeni. Foarte multe steaguri ale autonomiei Transilvaniei

De la an la an sunt tot mai puțini participanți la Zilele maghiarilor de pretutindeni. Astăzi s-a înregistrat un record negativ, sub 700 de participanți la Cluj-Napoca.

S-au distins însă steagurile autonomiste transilvăniste afișate, mai multe chiar față de cele secuiești.

Transilvăniștii au prins curaj după incidentele de anul trecut, când au fost scoși din mulțime la cererea organizatorilor, ulterior amendați. Jandarmeria ar fi pierdut procesele pentru anularea amenzilor.

Nelipsite au fost băscuțele cu ungaria mare și babele cu steaguri secuiești.

În fața catedralei Sf. Mihail au fost adunate semnături pentru inițiativa cetățenească Minority Safepack, prin care UDMR și alți... citeste mai mult

