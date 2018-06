Firmele si angajatii au renuntat la cãrtile de muncã detinute de Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui. Practic, in ultimii doi ani au fost ridicate de titulari doar 443 cãrti de muncã. Dacã in luna iunie 2016 ITM Vaslui avea 8.281 carnete neridicate, in aceastã lunã mai sunt in depozitele institutiei 7.838 cãrti de muncã. Este vorba despre 4.213 carnete la Vaslui, 2.054 la Barlad si 1.571 la Husi. Pentru fostii angajati, aceste documente sunt extrem de importante, pentru cã doar in baza acestora isi pot dovedi vechimea in muncã acumulatã panã la data de 31 decembrie 2010. Potrivit legislatiei in vigoare, documentele trebuiau ridicate... citeste mai mult