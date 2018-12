Principalul motiv care afectează loialitatea salariaţilor români faţă de angajator este nerecunoaşterea meritelor, susţin 44,8% dintre participanţii la studiul UP! Your Service. Bineînţeles, un rol important îl are şi salariul, împreună cu beneficiile...

Adevarul, 16 Octombrie 2018