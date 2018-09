În fiecare an, pe 23 septembrie, se sărbătorește ,,Ziua Mondială a Curățeniei", având drept scop conștientizarea și reamintirea faptului că protejarea mediului ar trebui să reprezinte un stil de viață, nu doar un slogan. La initiațiva ministrului Mediului Grațiela Gavrilescu, președinte al OFLDE, organizațiile de femei din cadrul ALDE au participat la acțiuni de ecologizare în județele din care provin, sub sloganul ,,Un mediu curat - un viitor sănătos".

În Argeș, sub coordonarea Alinei Nicolescu, președinte al Organizației Județene de Femei, secondată de președintele OFLDE Pitești, Eny Pavel,

