O batrana in varsta de 87 de ani din comuna vranceana Campuri a fost gasita intamplator de politisti, marti noapte, in timp ce se indreptau spre o alta sesizare. Femeia se afla in soc hipotermic.

Pana la sosirea ambulantei, politistii au luat-o pe batana si au tinut-o in autospeciala politiei, unde au invelit-o cu o geaca pentru a-i ridica temperatura corpului, potrivit monitorulvn.ro.

Potrivit primelor informatii, batrana locuieste cu fiica ei si sufera de Alzeheimer. In timpul noptii, femeia a... citeste mai mult