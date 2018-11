Aceasta leguma poate cauza probleme digestive, pietre la rinichi, probleme cu glanda tiroida si chiar atac de cord, sustin expertii in nutritie.

Integrata in categoria super alimentelor gratie continutului ridicat de vitamine, proteine si fibre, kale este, potrivit lui Zoe Harcombe, cercetator in domeniul nutritiei si obezitatii, bogata si in vitaminele A, C, K si zinc, cu multiple beneficii asupra sanatatii, potrivit Daily Mail.

Insa, in ciuda multitudinii de beneficii, varza furajera nu este recomandata tuturor. Persoanele care se afla sub tratament pentru subtierea sângelui ar... citeste mai mult

