Am intrat in sezonul vijeliilor. Ieri in judetul Mures o furtuna de jumatate de ora a inecat peste 250 de gospodarii, a distrus o sosea si a inundat un drum national. N-a fost singurul judet devastat de furtuni. Paraul din localitate a iesit din albie...

A1, 27 Iulie 2011