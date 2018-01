de Paul Krizner

Doamne aș vrea să vorbim, știu… știu că ai timp pentru că Tu l-ai făcut dar dă-mi un răgaz pentru că a trecut atâta vreme de când nu am mai vorbit, acordă-mi măcar o clipă din veșnicia Ta să te întreb cine sunt eu și ce va fi cu mine și viața mea? Ce rost are ea și mai cu seamă ce va fi mai apoi.

Au trecut atâția ani… cred că din copilărie nu am mai vorbit, sau cel puțin eu nu ți-am mai vorbit pentru că Tu

m-ai așteptat în fiecare zi, dar eu am rămas corigent în fața Ta, am prins vremuri când erai condamnat în temnițele comuniste apoi la... citeste mai mult