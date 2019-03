Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a trimis o scrisoare publicaţiei „Financial Times“ în care o critică pe Laura Codruţa Kovesi şi spune că aceasta nu ar trebui numită în fruntea Parchetului European. Sub titlul „Coerciţia folosită în campania anticorupţie românească”, Toader susţine că DNA ar fi făcut, sub conducerea lui Kovesi, 3.420 de dosare unor judecători şi procurori.

Toader susţine că DNA ar fi făcut, sub conducerea lui Kovesi, 3.420 de dosare unor judecători şi procurori şi o citează pe judecătoarea Dana Gârbovan, care s-ar fi declarat ”şocată”.

Comunicatul integral al DNA

”În... citeste mai mult

azi, 17:10 in Eveniment, Vizualizari: 24 , Sursa: Adevarul in