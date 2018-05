DNA: Cautiune in valoare de un milion de euro stabilita pentru fostul ministru Sebastian Vladescu Procurorii anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu si au fixat o cautiune in valoare de un milion de euro in cazul acestuia, anunta, miercuri, Directia Nationala Anticoruptie (DNA).

Mai multe despre DNA, sebastian vladescu, cautiune Social citeste mai mult

azi, 18:34 in Social, Vizualizari: 36 , Sursa: 9am in