DNA: Arhiepiscopul Teodosie - urmarit penal pentru inducerea in eroare a organelor judiciare Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, este urmarit penal de procurorii anticoruptie pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata, dupa ce ar fi formulat denunturi false impotriva unor subordonati, se arata intr-un comunicat de presa al DNA.

Mai multe despre urmarire penala, Arhiepiscopul Tomisului, organe judiciare Business citeste mai mult