Un procuror de la DNA a cerut luni judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Cererea procurorului a fost făcută la ultimul termen al procesului aflat pe rolul Instanţei supreme, în care Orban a fost achitat în primă instanţă. Orban își va afla pedeapsa pe data de 5 martie.

"Declarațiile DNA sunt contrazise de reprezentanții celor două televiziuni, care spun că nu a fost nimic ilegal. DNA are toate înregistrările și știe că nu am discutat nimic ilegal.

