Sârbul Novak Djokovic, fostul lider mondial, 12 titluri de Grand Slam în palmares, locul 13 în clasamentul ATP, a afirmat că s-a refacut în urma intervenţiei chirurgicale de la începutul lunii februarie, având doar două zile de când joacă fără dureri.

Cu toate astea, „Nole” are mari aşteptări de la Mastersul 1.000 ATP care are loc la Miami (21 martie - 1 aprilie), unde speră să se poată concentra doar asupra evoluţiei sale şi nu asupra problemelor de la cotul drept. „Ultimele două zile au fost primele, după o lungă, lungă perioadă, în care nu am mai resimţit dureri şi m-am putut concentra asupra jocului”, a spus Djokovic înaintea turneului din... citeste mai mult

