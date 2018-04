DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter.

El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri.”Anuntam cu profunda tristete pierderea lui Tim Bergling, cunoscut ca Avicii. El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri, 20 aprilie. Familia este devastata si cerem tuturor sa arate respect in aceste momente dificile. Nu vor mai fi facute alte comentarii”, a fost anuntul.

In 2016, el a anuntat ca va renunta la show-uri, iar in luna august a aceluiasi... citeste mai mult