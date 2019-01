Divorțul de 137 de miliarde de dolari! Cel mai bogat cuplu al lumii s-a separat

Jeff Bezos și soția sa, MacKenzie, vor divorța după 25 de ani de căsătorie, conform CNN. Aceștia au anunțat decizia în scris, pe Twitter-ul CEO-ului Amazon.

„După o perioadă lungă de căutare a iubirii și încercări de despărțire, am decis să divorțăm și să ne continuăm viețile drept prieteni”, a declarat cuplul pe Twitter.

„Suntem incredibil de norocoși că ne-am găsit și suntem recunoscători pentru fiecare an în care am fost căsătoriți. Am fi luat-o de la capăt chiar dacă am fi știut că ne despărțim după 25 de ani”.... citeste mai mult

