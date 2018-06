Divortul dauneaza grav sanatatii!

Oamenii de stiinta americani au reusit, in cadrul unui studiu de lunga durata, sa identifice o legatura intre persoanele divortate si riscul unui deces timpuriu. Cercetatorii si-au publicat rezultatele muncii lor in revista Annals of Behavioral Medicine.



Noul studiu al oamenilor de stiinta de la Universitatea Arizona identifica unul dintre cei mai probabili factori care provoaca moarte timpurie.

In opinia specialistilor, dupa divort oamenii incep sa fumeze mai mult, reducand la strictul necesar activitatile fizice. Oamenii...