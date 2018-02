În decembrie, anul trecut, cei doi au ajuns la notar, pentru a divorţa.

Brigitte Sfăt a postat pe contul de Facebook un mesaj de divorț.

"Deoarece presa a aflat despre acțiunea mea de divorț depusă ieri, doresc să lamuresc anumite supozitii ale acesteia, prin faptul ca un razboi pentru avere nu va exista, deoarece casatoria noastra s-a facut prin conventia matrimoniala de bunuri proprii, semnand impreuna si de comun acord , in timpul perioadei casatoriei o Conventie Matrimoniala .

Totodata doresc sa specific ca am ales sa ma indrept inspre tribunal si nu am mers la un birou notarial deoarece Ilie a... citeste mai mult

acum 11 min. in Sport, Vizualizari: 16 , Sursa: Realitatea in