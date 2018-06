BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat că mult așteptatul Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition va fi lansat pentru PlayStation 4 și Xbox One pe 31 august 2018.

Dezvoltat de Larian Studios, Divinity: Original Sin 2 pentru PC este considerat unul dintre cele mai bune jocuri role-playing al tuturor timpurilor, fiind premiat printre altele de PC Gamer ca Jocul anului în 2017 și în 2018 de British Academy of Film and Television (BAFTA). Mai... citeste mai mult

