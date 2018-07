Dividendele au adus Bursei de Valori Bucuresti un plus de 11%, la finalul primului semestru La finalul primelor sase luni, piata de capital din Romania a reusit sa se mentina in Top 5 cresteri in randul principalilor indici ai burselor din Uniunea Europeana, cu un avans al indicelui BET de 4,3%.

O evolutie puternic ascendenta a fost consemnata de indicele de tip total return al bursei locale, care a depasit 11.500 de puncte. "Investitorii care au detinut actiuni in principalele companiile listate la BVB au putut beneficia, chiar si in conditii complexe de piata, de un avans de doua cifre al BET-TR, un indice reprezentativ pentru piata noastra de capital avand in... citeste mai mult