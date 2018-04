Digital Divas creează în fiecare an un moment de întâlnire a comunităţii de fashion & beauty bloggers din România, aducând in prim plan noi tendinţe şi personalităţi.

Decernarea premiilor 2018 a deschis o cutie a Pandorei. Cine merita de fapt premiul Best Youtube Channel in Fashion & Beauty? Marea bătălie s-a dat între Alina Ceuşan, o bloggeriţă cu vechime, şi mai noua sa colegă, Andreea Balaban.

Vâlva a început după ce Alina Ceuşan a câştigat Marele Premiu la categoria Best Youtube Channel in Fashion & Beauty. Online-ul a rămas fără cuvinte, fără hashtaguri, fără suflare în momentul marelui anunţ. Favorita... citeste mai mult

